Папа Римский назначил своего представителя в Украине

До сих пор он возглавлял представительство Святого Престола в Беларуси, сообщает Религиозно-информационная служба Украины со ссылкой на Департамент информации УГКЦ.

Новоназначенный Апостольский нунций в Украине родился 7 октября 1955 года в городе Вероне (Италия). В мае 1982 года получил пресвитерское рукоположение, а через три года начал служение в Конгрегации для Восточных Церквей, где с декабря 1997 года занимал должность заместителя секретаря Конгрегации.

7 декабря 2001 года святой Папа Иоанн Павел II назначил Гуджеротти Апостольским нунцием в Грузии и Армении, а 13 декабря того же года – еще и в Азербайджане. В январе следующего года он получил епископское рукоположение из рук Папы Иоанна Павла II. В июле 2011 года был переведен в Беларусь.

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Архиепископ Гуджеротти является знатоком восточных языков, литературы и литургии. Во время служения преподавал патрологию, литургику и восточное богословие в Богословском институте и Институте экуменических студий в Вероне. Переехав в Рим, преподавал патрологию и армянский язык и литературу в Папском восточном институте. Владеет латинским, греческим, армянским классическим и современным, английским, французским, русским, белорусским и курдским языками.

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Как напоминает РИСУ, дипломатические отношения Святого Престола с Украиной были установлены 8 февраля 1992 года. Первым Апостольским нунцием в Украине стал Его Высокопреосвященство архиепископ Антонио Франко, который был назначен 28 марта 1992 года, а 19 августа того же года он вручил Верительные грамоты. Его преемником от 30 мая 1999 года назначен архиепископ Николай Этерович, который вручил Верительные грамоты 31 августа того же года. А с 22 апреля 2004 года Апостольским нунцием в Украине был Архиепископ Иван Юркович, который прослужил в Украине почти семь лет, до 19 февраля 2011 года, а 21 мая этого же года Святейший Отец Бенедикт XVI назначил его преемником архиепископа Томаса Эдварда Галликсона, который вручил Верительные грамоты 16 ноября 2011 года, а 5 сентября 2015 г. в Ватикане было объявлено о том, что Папа Франциск назначил его Апостольским нунцием в Швейцарии и Княжестве Лихтенштейн.