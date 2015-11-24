НАТО созывает экстренное совещание в связи с уничтожением российского Су-24 на границе с Турцией
Внеочередное заседание Североатлантического совета в связи с уничтожением российского Су-24 пройдет по запросу Турции в 18 вечера по киевскому времени.
НАТО созывает внеочередное заседание Североатлантического совета во вторник на уровне послов, заявил представитель альянса сообщает РИА Новости .
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"Заседание Североатлантического совета состоится в 17.00 (18.00 по Киеву) по запросу Турции", — сказал представитель альянса, отметив, что "никаких мероприятий для прессы на данный момент не предусмотрено".
Как сообщал УНИАН, в НАТО заявили, что следят за ситуацией вокруг сбитого российского бомбардировщика Су-24 на границе с Турцией.
Напомним, российский военный самолет был сбит турецкими военными в Сирии на границе с Турцией за нарушение воздушного пространства.
При этом в Минобороны РФ утверждают, что сбитый в Сирии Су-24 "не нарушал воздушного пространства Турции, это зафиксировано объективными средствами контроля".