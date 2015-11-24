НАТО отреагировало на сбитый российский Су-24 на границе с Турцией
13:16, 24 ноября 2015Мир
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НАТО следит за ситуацией вокруг сбитого российского бомбардировщика Су-24 на границе с Турцией.
REUTERS
Об этом говорится в заявлении Альянса, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.
"НАТО следит за ситуацией, и мы находимся в контакте с турецкими властями", — говорится в заявлении организации.
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Ранее сегодня УНИАН сообщал, что российский военный самолет был сбит турецкими военными в Сирии на границе с Турцией за нарушение воздушного пространства.
При этом в Минобороны РФ утверждают, что сбитый в Сирии Су-24 "не нарушал воздушного пространства Турции, это зафиксировано объективными средствами контроля".
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