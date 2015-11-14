Штурм концертного зала Батаклан в Париже завершен, двое террористов убиты (видео)
Полиция сообщает, что штурм концертного зала Батаклан завершен, двое террористов убиты.
Об этом пишет Euronews в своем Твиттере.
Париж: полиция сообщает, что штурм концертного зала Батаклан завершено, двое террористов убиты Live https://t.co/72ctsVEcLj
— euronews русский (@euronewsru) November 13, 2015
Париж: из концертного зала эвакуированы заложники. По данным СМИ - от 10 до 15 погибших заложников #ParisAttackspic.twitter.com/pj9VRGUidh
— euronews русский (@euronewsru) November 14, 2015
عکس: شرایط امشب پاریس #ParisAttackspic.twitter.com/td4YHxYTUH
— euronews فارسی (@euronews_pe) November 13, 2015
По информации издания, из концертного зала эвакуированы заложники.
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Как сообщал УНИАН, в Париже в ночь на 14 ноября произошли теракты сразу в трех местах.
Недалеко от стадиона Stade de France во время футбольного матча Франция-Германия прогремели два взрыва. В концертный зал Bataclan во время концерта ворвались несколько человек и открыли огонь.
Также в ресторане Cambodge неизвестные открыли стрельбу из автоматического оружия.