Штурм концертного зала Батаклан в Париже завершен, двое террористов убиты (видео)

Об этом пишет Euronews в своем Твиттере.

Париж: полиция сообщает, что штурм концертного зала Батаклан завершено, двое террористов убиты Live https://t.co/72ctsVEcLj — euronews русский (@euronewsru) November 13, 2015

Париж: из концертного зала эвакуированы заложники. По данным СМИ - от 10 до 15 погибших заложников #ParisAttackspic.twitter.com/pj9VRGUidh — euronews русский (@euronewsru) November 14, 2015

По информации издания, из концертного зала эвакуированы заложники.

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Как сообщал УНИАН, в Париже в ночь на 14 ноября произошли теракты сразу в трех местах.

Недалеко от стадиона Stade de France во время футбольного матча Франция-Германия прогремели два взрыва. В концертный зал Bataclan во время концерта ворвались несколько человек и открыли огонь.

Также в ресторане Cambodge неизвестные открыли стрельбу из автоматического оружия.