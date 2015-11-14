Штурм концертного зала Батаклан в Париже завершен, двое террористов убиты (видео)

03:00, 14 ноября 2015
Мир
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Полиция сообщает, что штурм концертного зала Батаклан завершен, двое террористов убиты.

REUTERS

Об этом пишет Euronews в своем Твиттере.

По информации издания, из концертного зала эвакуированы заложники. 

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Как сообщал УНИАН, в Париже в ночь на 14 ноября произошли теракты сразу в трех местах.

Недалеко от стадиона Stade de France во время футбольного матча Франция-Германия прогремели два взрыва. В концертный зал Bataclan во время концерта ворвались несколько человек и открыли огонь.

Также в ресторане Cambodge неизвестные открыли стрельбу из автоматического оружия.

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