Франция вводит чрезвычайное положение и закрывает границы

Об этом заявил президент республики Франсуа Олланд в телевизионном обращении к нации, передает ТАСС.

"Будет объявлено чрезвычайное положение, что означает закрытие некоторых учреждений и возможное ограничение движения. Возможны также обыски по всему региону Иль-де-Франс", - сказал он.

Как подчеркнул Олланд, режим ЧП "будет объявлен на всей территории" республики.

"Второе решение, которое я принял, это закрытие границ. Мы должны удостовериться, что никто не сможет въехать (в страну), чтобы совершить какие-либо (противозаконные) действия, а также, чтобы те лица, которые, увы, совершили известные преступления, могли быть задержаны, если попытаются покинуть территорию", - указал он.