Страны Балтии намерены совместно требовать от России возместить ущерб за советскую оккупацию - СМИ

Об этом сообщает эстонское издание err.ee.

По словам министра юстиции Эстонии Урмаса Рейнсалу, Российская Федерация является государством-продолжателем Советского Союза, который оккупировал страны Балтии. Министры юстиции стран Балтии считают, что именно юридическая непрерывность существования стран Балтии позволяет выдвинуть такое требование. Согласно международному праву, в случае оккупации можно требовать как возмещения материального ущерба, так и извинения в виде сатисфакции.

В качестве первого шага была согласована унификация методик оценки ущерба. Затем будет совместно сформулировано требование о возмещении ущерба в соответствии с международным правом, и подготовлены юридические шаги к его предъявлению.

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Рейнсалу подчеркнул, что ни одна из стран Балтии не отказывалась и не намерена в одностороннем порядке отказываться от этого требования. В дополнение к требованиям со стороны государств, в анализе также нуждаются возможные коллективные требования отдельных лиц как к правопреемнику оккупационного государства, так и к предприятиям, использовавшим рабский труд.

В Эстонии ущерб от оккупации оценивался комиссией по расследованию репрессивной политики оккупационного режима, которая завершила работу в 2004 году.