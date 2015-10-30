Süddeutsche Zeitung: Путь из ада длинный и тернистый

Об этом пишет Пауль-Антон Крюгер в статье «Путь из ада длинный и тернистый», опубликованной на сайте газеты Süddeutsche Zeitung.

Госсекретарь США Джон Керри поставил цель: «Выход из ада» должен быть найден в эту пятницу на конференции по Сирии в Вене. Сирийцы этого очень хотят, но маловероятно, что будут быстрые результаты в попытке остановить бушующую четыре с половиной года войну. Хотя это прогресс, что впервые все важные внешние игроки в этом конфликте готовы сесть за один стол и вести переговоры. Тем не менее, интересы противоборствующих сторон в Сирии по-прежнему трудно примирить – также как интересы международных сторонников.

Единство, возможно, может возникнуть также из-за цели победить террористов «Исламского государства». Но после четырех недель российских воздушных ударов в Сирии стало ясно, что это в настоящее время не является приоритетом ни для правителя Башара аль-Асада, ни для российского президента Владимира Путина. Они используют свои силы прежде всего для того, чтобы отбросить группы повстанцев, которым в первой половине года впервые удалось по-настоящему притеснить режим. Многие из российских бомб ударили по группам, борющимся против ИГ.

Конец войны возможен только без диктатора

Еще труднее дела обстоят с планами политического перехода и послевоенного порядка. Единство и государственные структуры Сирии должны быть сохранены. Их разрушение станет фатальным, эту ошибку США уже допустили в Ираке и, таким образом, косвенно оказали содействие «Исламскому государству». Основным спорным моментом остается роль клана Асада, который жестоко руководит Сирией, с тех пор, как отец Башара Хафез аль-Асад пришел к власти в результате переворота в 1971 году.

Диктаторский режим, который он создал, основывался на харизме и культе личности. В то же время он управлял государством, в первую очередь всемогущим, нагоняющим страх аппаратом безопасности, как семейным бизнесом. Он полагался на племенную преданность и, не в последнюю очередь, на секту алавитов, даже несмотря на то, что правящая партия Баас и режим всегда пытались казаться светскими.

Башар аль-Асад после смерти отца в 2000 году, одобрил этот режим и сломал внутреннее сопротивление. Для него неприемлемым является любое решение, которое означает потерю фактической власти в Сирии. Это наивное представление, что он деградирует до номинального главы.

Соединенные Штаты не располагают достаточным влиянием, чтобы принудить повстанцев к миру

В послевоенном порядке, который отражает демографию Сирии с большинством мусульман-суннитов, Иран и Россия будут считать, что их интересы не учтены, как было до сих пор. Для Ирана, Сирия является тылом Хезболлы, через который в Ливан попадает оружие для борьбы против Израиля. Для России это политический партнер, но, главным образом, покупатель оружия. Кроме того, Москва поддерживает военно-морскую базу в Тартусе, единственную в Средиземном море. Все это могло быть правдой. До того, как Путин целиком и полностью не перешел на сторону Асада – чтобы сейчас расплывчато утверждать, что речь не идет о его персоне.

Для преимущественно суннитских повстанцев неприемлем любой порядок, при котором сохраняется режим Асада. Они, больше, чем режим, считают войну конфликтом между исламскими конфессиями – и чувствуют в этом поддержку из-за роли шиитской власти руководство Ирана, а теперь и вмешательства России.

Американцы не располагают влиянием, чтобы принудить большинство повстанцев к миру. Страны Персидского залива во главе с Саудовской Аравией в этом не заинтересованы. Эр-Рияд заявил, что переговоры в Вене станут проверкой намерений Ирана. Она заключается в том, чтобы выяснить, готов ли Тегеран позволить пасть Асаду. Путь из ада, как следует опасаться, будет долгим и тернистым.