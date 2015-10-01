Путин подумает о статусе ветеранов для военных в Сирии

Об єтом сообщает ТАСС.

«Каждый военнослужащий, участвующий в проведении и обеспечении авиаударов по ИГИЛ, должен получить статус участника боевых действий. Причем без изнурительных доказываний того, что он там был», - пояснила она.

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Памфилова уточнила, что в этом вопросе нельзя допускать проволочек.

В свою очередь президент России Владимир Путин пообещал прояснить этот вопрос.