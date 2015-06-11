Россияне стали называть детей в честь героев сериала "Игра престолов"

Россияне начали называть детей в честь персонажей культового цикла романов-фэнтези Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени» и популярного сериала на основе этого произведения «Игра престолов».

Об этом свидетельствуют данные, полученные «Известиями» из российских загсов.

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В московском регионе сегодня зарегистрировано восемь девочек, а в Санкт-Петербурге — четыре, которых назвали именем Арья. На Урале в прошлом году одного из мальчиков нарекли Теоном, а в Челябинской области зарегистрированы Варис и Петир. По мнению экспертов, со временем в России, как и за рубежом, количество детей, названных именами героев Джорджа Мартина, будет только увеличиваться.

Отметим, что в США и Европе уже несколько лет подряд популярным именем является Арья — только за 2012 год им нарекли 754 девочки в Штатах, в 2014 году в Великобритании такое имя получили 187 человек, в Швеции сегодня проживает 38 Арий. В 2012 году в США также было зарегистрировано 146 Кхалиси, в Великобритании за прошлый год — 50, 20 Тирионов и 18 Бриенн. В Соединенном Королевстве также популярными оказались имена Кейтилин, Сенсеи и Григор. В то же время в Швеции сегодня также проживают 20 Сандоров, 12 Джейме, 10 Теонов и 2 Джоффри.