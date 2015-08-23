Идею Эстонии о создании суда для расследования преступлений коммунизма поддержали 7 стран
Семь стран поддержали идею главы Минюста Эстонии о создании международного суда для расследования преступлений коммунизма.
В Эстонии сегодня отмечают европейский День памяти жертв сталинизма и нацизма, передает РИА «Новости».
В Таллинне проходит международная конференция The Criminal Legacy of Communism and Nazizm, в которой участвуют члены правительств, политики, эксперты и общественные деятели ряда европейских стран.
Представители Минюстов Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии, Словакии, Венгрии и Грузии выступили с совместным заявлением о необходимости расследовать преступления коммунизма и создания для этого специального международного суда. Для обсуждения этого вопроса решено собрать группу экспертов.
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Как сообщалось, министр юстиции Эстонии 22 августа Урмас Рейнсалу выступил с предложением учредить суд, который имел бы статус межгосударственного органа, для расследования преступлений коммунистического режима. «Мы должны вынести преступлениям коммунистического режима оценку международного уровня и совместно осудить их. Преступления коммунистических режимов на сегодняшний день не подлежат компетенции ни одного международного суда», - заявил министр. По его словам, этого требует память о жертвах, и новое поколение европейцев должно добиться того, чтобы преступления коммунизма были осуждены.