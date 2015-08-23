В Эстонии хотят создать международный суд для расследования преступлений коммунизма
Преступления коммунистического режима следует расследовать так же, как расследуются преступления нацизма, заявил министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу.
Об этом сообщает Postimees.
По его словам, для этого необходимо учредить суд, который имел бы статус межгосударственного органа.
«Мы должны вынести преступлениям коммунистического режима оценку международного уровня и совместно осудить их. Преступления коммунистических режимов на сегодняшний день не подлежат компетенции ни одного международного суда. Поэтому я предлагаю заключить межгосударственное международное соглашение, в соответствии с которым будет учрежден межгосударственный суд для расследования преступлений коммунизма, так, как расследуют преступления нацизма», - сказал Рейнсалу.
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По его словам, этого требует память о жертвах.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада украины 9 апреля приняла Закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики».
Законом запрещается публичное использование и пропаганда символики таких режимов, устанавливается обязанность переименовать населенные пункты, учреждения, организации, торговые марки и тому подобное.
Закон вступил в силу 21 мая.