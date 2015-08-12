Керри заподозрил РФ и Китай во взломе своей электронной почты

Такое мнение высказал сам госсекретарь, передает Би-би-си. "К сожалению, мы живем в мире, где некоторые страны, включая Россию, постоянно организовывают кибератаки, которые вредят американским интересам и американскому правительству. И этот вопрос мы подняли на серьезном уровне в диалоге с Китаем", - сказал Джон Керри в интервью CBS News.

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Участие России в кибератаках на американское правительство госсекретарь назвал "весьма вероятным".

Ранее источники американских СМИ в Пентагоне заявляли, что подозревают российских хакеров в проникновении в систему электронной почты оборонного ведомства.

Один из представителей Пентагона назвал российских хакеров "главными подозреваемыми", но напомнил, что для окончательного установления вины необходимо время, чтобы завершить расследование.

Крупная кибератака произошла 25 июля. После того как атаку обнаружили, вся система электронной почты была отключена.