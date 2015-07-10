Хакеры похитили личные данные 21,5 миллиона граждан США
07:41, 10 июля 2015Мир
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Власти США заявили, что в результате взлома хакерами компьютерных систем различных ведомств были похищены персональные данные 21,5 млн американских граждан.
REUTERS
Ранее в заявлении Управления по персоналу администрации США отмечалось, что речь идет о данных 4 млн человек, сообщает Русская служба ВВС.
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Информация, которая была похищена, как отмечается, касается практически всех личных данных: от цвета глаз и пристрастия к алкоголю или наркотикам до подробностей личных финансовых операций.
Власти США подозревают во взломе хакеров из Китая.
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