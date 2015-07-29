Российские хакеры использовали Twitter, чтобы проникнуть в компьютеры правительства США
Российские хакеры использовали Twitter и фотографии, чтобы подобраться и проникнуть в компьютеры правительства США в этом году.
Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на доклад компании по кибербезопасности FireEye Inc.
"Это поразительно, как много слоев запутывания использует эта группа (хакеров)", - рассказала менеджер исследовательской компании Дженнифер Уидон, передает ZN.UA.
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"Эти группы становятся более творческими", - добавила она.
Компьютеры получили алгоритм для проверки разных учетных записей в Twitter каждый день. Если человек, зарегистрированный в сети, написал определенное сообщение, инструкция по серии действий компьютера будет активирована.
Старший менеджер Symantec Corp (SYMC.O) Викрам Тхакур также рассказал, что его команда обнаружила такую же технологию - стенографию, которая позволяла с помощью Twitter и скрытых данных на фотографиях вести потом хакерскую атаку.