Военные Йемена восстановили свой контроль над одной из юго-западных провинций

Лояльные президенту Йемена Абд Раббу Мансуру Хади военные официально объявили об изгнании шиитских мятежников-хуситов из провинции Эд-Дали на юго-западе страны и установлении над ней контроля проправительственных сил.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Йеменское агентство новостей.

"Законные власти вернули себе контроль над провинцией Эд-Дали", — говорится в сообщении.

После освобождения в середине июля крупнейшего города на юге Йемена — Адена — проправительственные войска сосредоточили свои усилия на освобождении от хуситов провинций в юго-западной части страны — Лахдж, Абьян и Таиз.

После того, как провинция Лахдж перешла в руки поддерживающих Хади военных и добровольцев, они начали наступление на провинцию Абьян.

Военные источники сообщают, в субботу проправительственные силы также вошли в административный центр провинции Абьян — город Зинджибар после того, как его оставили хуситы и воюющие вместе с ними сторонники экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха.

Кроме того, ведется наступление на город Таиз в одноименной провинции, куда в начале недели хуситы начали стягивать свои основные силы после потери контроля над военной базой Эль-Анад — важнейшим стратегическим пунктом на юге Йемена.

Противостояние между йеменскими властями и шиитскими мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситы) активизировалось год назад. В январе хуситы захватили столицу страны Сану, после чего президент Хади сбежал в Аден — на юг страны.

После захвата хуситами Адена 25 марта он перебрался в Саудовскую Аравию.

С 26 марта по его просьбе Эр-Рияд при поддержке ВВС других стран Персидского залива начал в Йемене военно-воздушную операцию против хуситов и сил, поддерживающих экс-президента Салеха.

К их коалиции также присоединились Египет, Иордания, Марокко и Судан.

Читайте такжеВ Йемене в результате авиаудара погибли главари "Аль-Каиды"

По данным ООН, с момента начала операции в Йемене погибли почти 1,9 тысячи мирных жителей.