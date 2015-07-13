В Йемене коалиция продолжила наносить авиаудары несмотря на перемирие

В понедельник, 13 июля, во второй день перемирия, в захваченной боевиками столице Йемена Сане жители и медики сообщили о гибели 21 человека и ранении еще 45, а также о разрушении 15 домов в результате ракетных ударов, передает радио "Свобода".

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Кроме того, удары по позициям группировки Хути и ее союзников наносили в этот день еще в нескольких местах захваченной ими части Йемена.

ООН с позднего вечера 10 июля объявила «безусловную гуманитарную паузу» в конфликте в Йемене, которая должна продлиться до конца священного месяца рамадана по исламскому календарю, который приходится в этом году на 17 июля. ООН также объявила положение в Йемене гуманитарной чрезвычайной ситуацией самого высокого третьего уровня. По данным ООН, пищевой кризис в настоящее время затронул почти половину населения страны.