Саудовская Аравия возобновила авиаудары по Йемену
07:10, 18 мая 2015Мир
1259 0
Международная коалиция во главе с Саудовской Аравией возобновила нанесение авиаударов по позициям повстанцев в Йемене после окончания пятидневного перемирия.
REUTERS
Ранее ООН призвала к продлению режима прекращения огня в Йемене в последний день перемирия, объявленного вечером во вторник, передает Би-би-си. Посланник ООН в Йемене Исмаил Шейх также выразил надежду, что "режим тишины"будет продлен.
Читайте такжеВ Йемене в результате авиаудара погибли главари "Аль-Каиды"
Режим прекращения огня в основном соблюдался, однако столкновения между повстанцами-хуситами и силами, лояльными правительству, продолжались в нескольких районах Йемена.
Сотрудники благотворительных организаций воспользовались затишьем в боях и передали необходимую мирным жителям гуманитарную помощь.
Арабская коалиция возобновила авиаудары по Йемену
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter