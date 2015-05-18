Саудовская Аравия возобновила авиаудары по Йемену

Ранее ООН призвала к продлению режима прекращения огня в Йемене в последний день перемирия, объявленного вечером во вторник, передает Би-би-си. Посланник ООН в Йемене Исмаил Шейх также выразил надежду, что "режим тишины"будет продлен.

Читайте такжеВ Йемене в результате авиаудара погибли главари "Аль-Каиды"

Режим прекращения огня в основном соблюдался, однако столкновения между повстанцами-хуситами и силами, лояльными правительству, продолжались в нескольких районах Йемена.

Сотрудники благотворительных организаций воспользовались затишьем в боях и передали необходимую мирным жителям гуманитарную помощь.