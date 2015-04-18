Саудовская Аравия поставит в Йемен гуманитарную помощь

О срочной необходимости помощи ООН заявила на минувшей неделе, передает Би-би-си. Официальное саудовское информационное агентство передает, что королевство передаст $274 млн в качестве помощи йеменцам, пострадавшим от конфликта.

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По данным ООН, в ходе противостояния погибли более 700 человек, более 150 тыс. стали беженцами.