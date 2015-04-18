Саудовская Аравия поставит в Йемен гуманитарную помощь
17:44, 18 апреля 2015Мир
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Саудовская Аравия, авиация которой наносит удары по позициям повстанцев в Йемене, пообещала ООН оказать гуманитарную помощь этой стране.
REUTERS
О срочной необходимости помощи ООН заявила на минувшей неделе, передает Би-би-си. Официальное саудовское информационное агентство передает, что королевство передаст $274 млн в качестве помощи йеменцам, пострадавшим от конфликта.
Читайте такжеИран призвал ООН остановить воздушные удары коалиции по боевикам в ЙеменеКампания против повстанцев, которые поддерживают бывшего президента Али Абдуллу Салеха, началась 3 недели назад.
По данным ООН, в ходе противостояния погибли более 700 человек, более 150 тыс. стали беженцами.
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