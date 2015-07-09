Белый дом: сбои в работе компьютерной сети United Airlines и NYSE вряд ли связаны

Об этом заявил в среду официальный представитель Белого дома Джош Эрнест, пишут РИА Новости.

В среду из-за технических сбоев сначала на некоторое время были приостановлены полеты одного из крупнейших американских авиаперевозчиков — United Airlines. Затем были приостановлены торги на Нью-Йоркской фондовой бирже.

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"Президент (США Барак Обама) был проинформирован о случившемся. На данный момент нет сведений о подозрительной активности в связи с этой ситуацией", — сказал он.

Как отметил Эрнест, "нет причин считать, что данный инцидент может быть связан с приостановкой торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже".

Касаясь ситуации на биржи, Эрнест отметил, что ему "пока неизвестно о федеральном расследовании". "Комиссия по ценным бумагам является ключевым ведомство в этом случае, так что я рекомендую обращаться туда", — сказал он.

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РИА Новости также отмечают, что торги на Нью-Йоркской фондовой бирже были приостановлены в 11.32 по местному времени (18.32 по Киеву) и возобновились в 15.10 (22.10 по Киеву). Ссылаясь на данные биржи, отмечается, что "все заказы, сделанные в этот промежуток, отменены, однако на других биржах торги продолжались".

Ранее УНИАН сообщал, что один из крупнейших авиаперевозчиков в США United Airlines приостановил все полеты из всех аэропортов утром, 8 июля. Причиной названы проблемы автоматизации. В твиттере авиакомпания уточнила, что возникли проблемы с системой обслуживания пассажиров, которая отвечает за бронирование и регистрацию на рейсы.

Позже, запрет на полеты был снят, однако, что именно стало причиной компьютерного сбоя оставалось неизвестным.