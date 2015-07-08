Один из крупнейших авиаперевозчиков США United Airlines возобновил приостановленные ранее полеты

Об этом со ссылкой на телекомпанию CNN сообщает ТАСС.

"Однако по-прежнему нет никаких объяснений того, что именно стало причиной компьютерного сбоя", - отметила телекомпания со ссылкой на источники в United Airlines.

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"Проблем с посадкой самолетов авиакомпании нет, - ранее уточнили в CNN. - Проблема в том, что в аэропортах скапливается слишком много самолетов".

Как сообщал УНИАН, ранее United Airlines приостановил вылеты всех самолетов из всех аэропортов. Причиной названы проблемы автоматизации. В твиттере авиакомпания уточнила, что возникли проблемы с системой обслуживания пассажиров, которая отвечает за бронирование и регистрацию на рейсы.