Один из крупнейших авиаперевозчиков США United Airlines приостановил все полеты
Один из крупнейших авиаперевозчиков в США United Airlines приостановил все полеты из всех аэропортов.
Об этом сообщает Слон со ссылкой на сайт Федерального управления гражданской авиации (FAA).
Приостановлены вылеты всех самолетов из всех аэропортов. Причиной названы проблемы автоматизации. В твиттере авиакомпания уточнила, что возникли проблемы с системой обслуживания пассажиров, которая отвечает за бронирование и регистрацию на рейсы.
Читайте такжеLufthansa снова отменила сотни рейсов из-за забастовки летчиковПо данным Flight Radar на момент написания заметки, в небе над США летели около 80 самолетов авиакомпании.
Boston Globe отмечает, что похожий инцидент с компанией произошел 2 июня, тогда из-за технических неполадок все рейсы отложили примерно на час.
United Airlines – лидер по числу обслуживаемых направлений. В компании работают более 88 тысяч человек.