Украина и НАТО вместе будут бороться с российской пропагандой, анонсировано соглашение (видео)
Украина и НАТО будут противодействовать российской пропаганде совместно, соответствующий проект планируется подписать с Альянсом в ближайшее время.
Об этом в интервью "5 канала" заявил посол по особым поручениям МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Он отметил, что украинская делегация уже обсуждает с партнерами основные элементы сотрудничества.
"НАТО воспринимает информационную угрозу очень серьезно. Поэтому, конечно, мы выступаем абсолютными союзниками. Мы вышли на создание крупного совместного проекта, беспрецедентного для взаимодействия Украины и НАТО", - отметил Кулеба.
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Также он добавил, что это будет официальный документ, который будет подписан между Украиной и НАТО, "качественно новый сегмент взаимодействия с Альянсом в информационной сфере".
"Наша делегация поехала, чтобы обсудить основные параметры этого проекта и алгоритм его запуска. Если все сложится, в ближайшее время документ будет подписан", - отметил Кулеба.