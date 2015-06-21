Украина и НАТО вместе будут бороться с российской пропагандой, анонсировано соглашение (видео)

Об этом в интервью "5 канала" заявил посол по особым поручениям МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что украинская делегация уже обсуждает с партнерами основные элементы сотрудничества.

"НАТО воспринимает информационную угрозу очень серьезно. Поэтому, конечно, мы выступаем абсолютными союзниками. Мы вышли на создание крупного совместного проекта, беспрецедентного для взаимодействия Украины и НАТО", - отметил Кулеба.

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Также он добавил, что это будет официальный документ, который будет подписан между Украиной и НАТО, "качественно новый сегмент взаимодействия с Альянсом в информационной сфере".

"Наша делегация поехала, чтобы обсудить основные параметры этого проекта и алгоритм его запуска. Если все сложится, в ближайшее время документ будет подписан", - отметил Кулеба.