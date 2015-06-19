Генерал НАТО считает, что у России не хватит сил захватить всю Украину

Об этом в интервью Die Welt рассказал главнокомандующий сил НАТО в Центральной и Северо-Восточной Европе генерал Ханс-Лотар Домрёзе, пишет ZN.UA.

"Даже если бы Россия захватила всю Украину, Москва бы этого не выдержала. Цена была бы невероятно высока. Президент Путин в таком случае не смог бы исключить, что НАТО сделает соответствующие выводы и отреагирует. Кроме того, чтобы оккупировать такую большую страну, как Украина, надо невероятная военная мощь. И силы в оккупированной стране надо держать в состоянии постоянной боевой готовности. А еще надо все это профинансировать, чего Россия не может себе позволить. Нет, это не реалистично", - считает генерал НАТО.

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Он также добавил, что Альянсу стоит вооружить страны-участницы в Восточной Европе современным вооружением и научить тамошних солдат пользоваться новым арсеналом, чтобы защитить союзников от вторжения России.

По мнению Домрёзе, сейчас армии Эстонии, Литвы и Латвии состоят из очень патриотических и мотивированных солдат. Все, чего им не хватает для эффективной борьбы в случае необходимости – это оружие. Поэтому "более успешные страны НАТО" должны продать ее союзникам "по справедливой цене".

Недавно советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о план Генштаба РФ по захвату Украины "до Днепра". По его словам, в апреле 2015 года Генштаб Российской Федерации утвердил очередной рабочий план захвата Левобережной Украины.

"Совещание по утверждению этого плана проходила 8-9 апреля в Санкт-Петербурге в штабе Западного военного округа, после чего состоялся большой генеральский банкет", - говорит он.

Однако эксперты разведывательно-аналитического центра Stratfor пришли к выводу, что у России не хватит армии, чтобы захватить всю Восточную Украину. Аналитики считают, что партизанское сопротивление на такой большой территории будет очень мощным.

Для подавления может потребоваться около 260 тысяч солдат, кроме тех, которые будут заниматься обороной оккупированных регионов. А сухопутные войска РФ насчитывают всего около 280 тысяч солдат. Поэтому Москве нужно будет провести мобилизацию. А НАТО и США решительно отреагировать на потенциальную агрессию еще до начала открытого наступления . Поэтому такая операция не выгодна для Москвы и не позволит ей достичь поставленных политических и стратегических целей.