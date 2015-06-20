Десятки тысяч демонстрантов в Лондоне протестуют против "политики экономии" (фото)

Как передает РИА Новости, автобусы с демонстрантами со всей страны еще рано утром начали прибывать в Лондон. Марш протеста в полдень, как и было запланировано, начал двигаться от здания Банка Англии в Сити в сторону Парламентской площади в Вестминстере, определенной как место для митинга. Организаторы оценивают количество собравшихся в 250 тысяч человек, полиция оценок не дает.

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"Ясно, что демонстрация превзошла самые смелые ожидания. Даже полиция признает, что здесь находятся несколько сотен тысяч человек. Сегодняшний день ознаменовал не конец нашей кампании против политики экономии, а начало массового движения, готового бросить вызов правительству", - заявил журналистам представитель организатора акции - движения "Народная Ассамблеи против политики экономии", объединяющего различные группы недовольных.

Список претензий участников демонстрации достаточно длинный: в частности, к ним относятся планируемые сокращения расходов на социальную сферу и связанные с этим опасения, что школы, больницы и соцслужбы не смогут должным образом обслуживать население, а также миграционная политика правительства.

Лозунги у участников акции протеста соответствующие: "Дома, а не ракеты Trident", "Спасите нашу систему здравоохранения", "Дайте матерям прожиточный минимум".

Помимо чисто экономических и социальных, в руках у демонстрантов можно видеть антивоенные плакаты: к акции протеста примкнули различные антивоенные группы и организации, в том числе коалиция "Остановите войну" и кампания "За ядерное разоружение".

Отдельная демонстрация состоялась в субботу в шотландском Глазго. Ее организатором выступила организация "Шотландия против политики экономии". По оценкам полиции, в акции протеста приняла участие тысяча демонстрантов.