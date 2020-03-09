Дело MH17: суд готов заочно вести процесс без присутствия подозреваемых

На судебное заседание не явился ни один из обвиняемых.

В Нидерландах Окружной суд Гааги готов заочно вести процесс по делу о сбитии самолета Малайзийских авиалиний рейса MH17 без присутствия подозреваемых.

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Об этом заявил судья Хендрик Стейнгаюс в ходе заседания в судебном комплексе «Схипхол» (пригород Амстердама) по делу МН17.

Судья заявил, что суд сначала определяет, явились ли на заседание подозреваемые лица в сбитии самолета. В частности, если подозреваемые явятся, Государственная прокуратура Нидерландов представит обвинения и подозреваемым можно будет задать вопросы, но они не обязаны отвечать.

«Если ни один подозреваемый не явится или ни один уполномоченный защитник, и если подозреваемые должным образом вызваны, тогда суд может начать заочный процесс, это означает, что дело может быть заслушано без присутствия подозреваемого», - отметил Стейнгаюс.

В этой связи судья заявил, что прокуратура все равно представит обвинения и суд обсудит материалы дела, но не будет возможности задать вопросы подозреваемым.

Сегодня, в первый день заседания, ни один из четырех подозреваемых не явился на заседание.