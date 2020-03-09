На судебное заседание по делу MH17 в Нидерландах не пришел ни один из обвиняемых (трансляция)

Материалы дела MH17 насчитывают 36 тысяч страниц.

До начала сегодняшнего заседания в Нидерландах по делу MH17 не было известно, кто из четырех обвиняемых будет лично присутствовать на заседании.

Об этом заявил судья Гендрик Стейнгаюс во время заседания в судебном комплексе "Схипхол" (пригород Амстердама) в деле МН17.

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Отмечается, что ни один из них лично не явился на заседание.

Статус обвиняемых имеют трое граждан России: Сергей Дубинский, Игорь Гиркин и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко.

Судья также сообщил, что нна сегодняшнем заседании необходимо выяснить, на каком этапе находится уголовное расследование. "Готово ли дело к рассмотрению по существу или необходимо дальнейшее расследование. Это вопросы, которые сегодня находятся в повестке дня", - сказал Стейнгаюс.

По его словам, материалы дела в настоящее время насчитывают 36 тысяч страниц и огромное количество мультимедийных файлов в цифровом виде.

Стейнгаюс также отметил, что двое нидерландских адвокатов, защищающих обвиняемого гражданина РФ Олега Пулатова, уже в течение нескольких недель имеют доступ к материалам дела для ознакомления.

Видео: Радіо Свобода

Как сообщал УНИАН, 9 марта в Нидерландах началось судебное слушание по делу MH17. Судебный процесс будет проходить в стране, граждан которой было больше всего на борту самолета Малазийских авиалиний, по процедуре согласно законодательству Королевства Нидерланды.

В международную следственную группу по расследованию катастрофы самолета вошли представители правоохранительных органов пяти стран: Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

Совместную следственную группу от Украины возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Совместная следственная группа установила, что самолет сбила ракета, выпущенная из российского комплекса «Бук».

Первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), российский генерал Сергей Дубинский и террористы Олег Пулатов и Леонид Харченко.