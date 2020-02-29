Президент Турции пообещал не перекрывать границы в ЕС для беженцев

В то же время греческие пограничники заблокировали нескольких тысяч мигрантов на турецко-греческой границе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал беженцам из Сирии и Ирака не закрывать границы Евросоюза в связи с эскалацией в сирийском Идлибе.

Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление Эрдогана 29 февраля в Стамбуле.

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При этом он добавил, что ЕС должен придерживаться своих обещаний.

На утро 29 февраля, по его словам, границу со странами ЕС уже пересекли 18 тысяч беженцев, до конца дня их количество может достичь 30 тысяч.

В то же время греческие пограничники заблокировали нескольких тысяч мигрантов на турецко-греческой границе. По информации местных властей, беженцы пытались нелегально пересечь границу.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля самолеты режима президента Сирии Башара Асада при поддержке России наносили удары по позициям турецких Вооруженных сил в Сирии. 33 турецких военных погибли, еще 32 солдата получили ранения.