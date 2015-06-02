Лишь 16% россиян готовы экономить на образовании и здоровье ради развития Крыма - опрос

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса «Левада-Центра», результаты которого есть в распоряжении УНИАН.

Кроме этого, 11% готовы поддержать развитие Дальневосточного региона за счет образования и здравоохранения, 7% - оплату кредитов, за которые не смогут заплатить заемщики по ипотеке. Также по 5% готовы поддержать финансирование строительства высокоскоростной магистрали Москва-Казань и поддержку ядерных исследований за счет сокращение социальных расходов.

При этом 60% заявили, что не поддерживают финансирование этих направлений за счет сокращения бюджетных расходов на образование и здравоохранение. 9% затруднились с ответом.

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В тоже время, только 30% опрошенных положительно ответили на вопрос, слышали ли они о том, что правительство урезает бюджетные расходы по одним статьям (здравоохранение, образование) и увеличивают финансирование других направлений (Крым, ядерные разработки и пр.). Не слышали о таких планах 69%, затруднились с ответом 1%.

Опрос проведен 22 – 25 мая 2015 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 800 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 4,1%.

Как сообщал УНИАН, аннексированный Крым является самым дотационным регионом для российского бюджета.

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Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России санкции.