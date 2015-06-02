Опрос: 30% россиян за участие боевиков с Донбасса в российской политике

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса "Левада-Центра", результаты которого есть в распоряжении УНИАН.

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Отвечая на вопрос, как вы отнеслись бы к тому, чтобы бывшие или нынешние "руководители Донецкой и Луганской народных республик" принимали участие в российской политике, 7% респондентов ответили – "определенно положительно", 22% - "скорее положительно", 27% - "скорее отрицательно", 16% - "определенно отрицательно". 29% - затруднились с ответом.

При этом 27% опрошенных сообщили, что знают, кто такой российский террорист, бывший командующий боевиками так называемой "ДНР" Игорь Стрелков, 73% - ответили отрицательно.

Кроме того, как показал опрос, 8% респондентов относятся к Стрелкову с восхищением, 21% - с симпатией, 26% - не могут сказать о нем "ничего плохого", еще у 26% опрошенных отношение к Стрелкову "нейтральное, безразличное", у 4% - "настороженное, выжидательное", 3% опрошенных не могут сказать о Стрелкове "ничего хорошего" и 1% испытывают антипатию. Затруднились с ответом – 12%.

Опрос проведен 22-25 мая 2015 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 800 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 4,1%.