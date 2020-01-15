Болгарские бизнесмены велели русским бабам нарожать Путину двойников?

Сегодняшнее послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию породило больше вопросов, чем ответов. Вместо новых сверхсветовых ракет непредсказуемой толщины, остросюжетных мультиков о которых ждало большинство населения, верховный правитель России просто посулил бабам новые деньги за роды, но зачем?

«Вяличие России неотделимо от достойной жизни каждого гражданина, - хищно сказал с трибуны Путин, похожий на модного Йоду. - В этой гармонии вижу основу». После чего предложил рекордно оплатить новых детей всем русским бабам, что возымело на население эффект разорвавшейся бутылки водки.

«Ааааааа! Всем рожать! - закричал в запрещенном «Телеграме» независимый тележурналист Евгений Попов. Ужас Евгения понятен, так как он является мужем Ольги Скабеевой, а она сама по себе не родит, но Путин сказал надо, значит, надо. «Всем рожать на Дальнем Востоке!» - уточнил еще один независимый русский журналист Коц. Накануне Коц разоблачил очередное ложное видео с иранскими ракетами и украинским «боингом» и надеется, что уж теперь-то, хоть кто-нибудь, хотя бы в тайге, за горсть желудей, но вряд ли. Самая независимая из всех Маргарита Симоньян тоже почему-то посчитала себя русской бабой и засобиралась «пойти на четвертого», осталось только найти того русского негодяя, который наперекор Путину пожелал «сдохнуть» ее последней малышке Маро.

Пора бы уже знать, что солдаты в России, как и ее границы, не заканчиваются никогда

Зачем Владимиру Путину столь бесконтрольное размножение независимых пропагандистов, если их в России и так больше, чем где-либо? Очевидно, что незачем, тем более что они и сами вряд ли будут, на то они и пропагандисты, им некогда. Национал-предатели и прочие мечтатели-русофобы уже бросились предполагать, что у Путина заканчиваются солдаты, мол, Украина, Сирия, Иран, Ливия, Африка, вот это вот все, попробуй на весь мир ополченцев напасись, опять-таки, естественная убыль населения в ходе новогодних празднований. Однако эта версия еще менее правдоподобна. Ведь пора бы уже знать, что солдаты в России, как и ее границы, не заканчиваются никогда.

Остается вывод, который давно уже напрашивается сам собой, - у Путина действительно кончаются двойники. Собственно, еще недавно вся Россия со ссылкой на израильскую спецслужбу Шабак гудела, что кончился и сам Путин - якобы евреи уморили русского царя раком то ли селезенки, то ли накладных ног, и теперь Россией правят его четыре двойника, а команды им отдают бизнесмены из Болгарии, по другой версии - из Румынии, по третьей - Зеленский, но это уже, конечно, чересчур.

Весь мир замер в ожидании новой русской Перестройки

Оно-то, вроде бы, и ясно, что Путин бессмертен, но евреи тоже не подарок, и если им действительно удалось задуманное, все становится на свои места, даже зачуханная кофточка , в которой один из самых неухоженных двойников Путина лапал девочек в церкви на Рождество. Этим же обстоятельством легко объяснить и новые попытки шамана Габышева изгнать из Кремля злого нерусского демона, и нездоровую раскоряку спортивного каратиста Путина на прошлой встрече с Зеленским, и стрельбу по мишеням в надетых вверх ногами наушниках, и даже внезапную отставку правительства России, случившуюся сразу после того, как один из лже-владимиров в своем послании бесстыдно посулил русским бабам деньги за секс. Разве настоящий Путин выгнал бы своего любимого Медведева на несуществующую должность липового советника секретаря Совбеза РФ, где он окончательно сопьется в кратчайшие сроки? Вопрос риторический, но растущего вяличия он не отменяет.

Весь мир замер в ожидании новой русской Перестройки. Однако уже сейчас понятно, что Путина в России становится все больше.

Всех желающих помочь украинской армии делать поголовье российских наемников на Донбассе все меньше просят обращаться в фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук.

Василий РЫБНИКОВ