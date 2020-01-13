"Я – воин": в России шаман собирается в новый поход изгонять "демона" Путина (видео)

Сейчас он собирает своих сторонников в Якутске.

Шаман Александр Габышев из Якутска объявил о новом походе в Москву, чтобы изгнать президента России Владимира Путина, которого он называет «демоном».

Читайте такжеЯкутский шаман возобновил свой поход на Москву для изгнания Путина, с собой взял 4 собакОб этом он сообщил в видеообращении, распространенном в YouTube.

По его словам, он собирается выдвинуться со своими сторонниками в столицу в марте этого года.

«Я подчиняюсь только закону Бога. Он сказал в марте, значит в марте», – сказал он.

Габышев собирает своих сторонников в Якутске. Конкретной даты начала похода он не назвал.

«Уже готовимся к походу… Отряд мой будет идти мирным путем… для вот этих перемен, чтобы демон был изгнан мирными методами. Я – воин, я избрал путь воина… Так Бог меня создал – шаманом-воином», – сказал он.

Ранее УНИАН сообщал, что Александр Габышев уже дважды совершал поход на Москву.

В первый раз его обвинили в публичных призывах к экстремистской деятельности и заставили подписать согласие на обследование в психдиспансере. В итоге российская экспертиза признала якутского шамана невменяемым.