Правительство России подало в отставку

В свою очередь, Путин предложил ввести новую должность заместителя секретаря Совбеза РФ и назначить на нее Медведева.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил российскому президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Медведев сообщил после оглашения Путиным послания Федеральному собранию с предложением внести изменения в российскую Конституцию.

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«Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, вы все были свидетелями послания президента РФ. Владимир Владимирович как президент обозначил не только приоритеты работы в нашей стране на ближайший год, но и обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию РФ. Эти изменения, когда они будут приняты, а по всей вероятности, это будет сделано после обсуждения, как было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти. Власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной. В этом контексте очевидно, что мы как правительство РФ должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения. И в этих условиях, я полагаю, что было бы правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство РФ в действующем составе подало в отставку», - подчеркнул Медведев.

В свою очередь, Путин предложил ввести новую должность заместителя секретаря Совета безопасности России и назначить на нее Медведева.