Путин приехал на рождественскую службу в новом имидже и был высмеян (видео)

Пользователи сети сразу же раскритиковали ролик с Путиным в окружении детей в церкви.

Президент России Владимир Путин приехал на рождественскую службу в Петербург в Спасо-Преображенский собор в непривычном имидже и был высмеян.

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Глава РФ надел коричневые брюки, клетчатую рубашку и вязаный кардиган с воротником. В сети распространили ряд видео с Путиным в соборе.

Пользователи сети сразу же раскритиковали ролик с Путиным в окружении детей в церкви: "Чекист и рождество", "Дети – это живой щит?", "Что-то грустный президент", "Наставил вокруг себя детей", "С таким лицом стоит, как на своих поминках".

Владимир Путин третий год подряд встречает Рождество в Санкт-Петербурге и в третий раз (2012, 2019, 2020 годы) приезжает на праздничную службу в Спасо-Преображенский собор pic.twitter.com/ZhjtcMXQTb — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 6, 2020

Владимир Путин приехал на рождественское богослужение в Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге, где его крестили pic.twitter.com/1noDylE35D — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 6, 2020