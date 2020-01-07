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Путин приехал на рождественскую службу в новом имидже и был высмеян (видео)

17:14, 07 января 2020
Курьёзы
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Путин в Храме / Скриншот

Президент России Владимир Путин приехал на рождественскую службу в Петербург в Спасо-Преображенский собор в непривычном имидже и был высмеян. 

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Глава РФ надел коричневые брюки, клетчатую рубашку и вязаный кардиган с воротником. В сети распространили ряд видео с Путиным в соборе.

Пользователи сети сразу же раскритиковали ролик с Путиным в окружении детей в церкви: "Чекист и рождество", "Дети – это живой щит?", "Что-то грустный президент", "Наставил вокруг себя детей", "С таким лицом стоит, как на своих поминках".

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