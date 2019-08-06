New York Times: Путин совершил две ошибки, которые уничтожили другие режимы

Из-за неопределенности будущего России в Кремле теперь каждый играет сам за себя, и это может подорвать режим российского автократа.

С протестами, которые не утихают, и арестами более тысячи человек за один день Москва гудит из-за подъема политического активизма. Оглядываясь на большой опыт разочарований в прошлом, конечно, российские демократы понимают, что не стоит питать больших надежд. Президент Владимир Путин остается при власти.

Однако теперь его позиция не такая твердая, как раньше. После падения СССР в 1991 году лидеры постсоветских стран обычно теряли свою власть, сделав две ошибки, — пишет New York Times. Путин и его команда теперь тоже уже пошли этим путем.

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Первая ошибка – это наглая манипуляция выборами. Мало что злит людей так, как это. «Революция роз» в Грузии в 2003-м, «Оранжевая революция» в Украине в 2004-м и «Тюльпановая революция» в Кыргызстане в 2005-м году были вызваны несправедливым подсчетом голосов и другим избирательным мошенничеством. В самой России наиболее масштабные демонстрации за весь постсоветский период произошли в 2011 году после фальсификаций на парламентских выборах.

Теперь этот сценарий разворачивается перед началом избирательной кампании. Чиновники недавно запретили многим оппозиционным кандидатам участвовать в выборах депутатов городской Думы Москвы, которые пройдут 8 сентября. Этот их поступок был продиктован страхом, что либеральные избиратели в столице России могут поддержать оппозиционеров. Протесты не такие уж и масштабные, но они не утихают.

Вторая ошибка, которая приводила к свержению постсоветских режимов – это безнаказанность чиновников, в частности, за жестокость правоохранительных органов. Когда правящая партия Грузии проиграла на парламентских выборах в 2012 году, скандал вызвало вирусное видео пыток в тюрьмах, которые устроили охранники. В 2013-2014 году в Украине толпа выступила в поддержку европейского будущего для своей страны. Однако, протесты могли угаснуть, если бы не общественное раздражение из-за жестоких атак против их участников. В прошлом году в Армении режим, который руководил страной около 20 лет, был свергнут из-за аналогичной ярости.

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Теперь «путинизм» тоже поставил галочку напротив графы «безнаказанность». Фальшивость доказательств, которые спецслужбы собрали против журналиста Ивана Голунова в июне, были настолько грубы и неуклюжи, что вызвали шквал критики. А Кремлю пришлось отпустить журналиста через несколько дней. Применение силы для подавления протестов за честные выборы, а также очевидная причастность к отравлению оппозиционного лидера Алексея Навального, рискуют создать аналогичного типа недовольство.

Владимир Путин привык, что ему удается тихо уладить такие проблемы. Он – мягкий диктатор и редко осмеливается поставить под удар свою позицию массовыми избиениями людей или слишком уж наглой фальсификацией выборов. Выборы 2011 года были исключением. Но правительство ловко смогло справиться с последствиями. Массовым протестам позволили состояться. А потом Путин поступил хитро, назначив известного правозащитника Эллу Памфилову возглавить Центральную избирательную комиссию. И она его не разочаровала.

Но почему же тогда Путин и его сторонники действуют иначе сейчас? Почему они так сильно реагируют на угрозу появления небольшой фракции либералов в Думе Москвы? Если задать этот вопрос информированным россиянам, они, скорее всего, начнут рассказывать о проблеме политического преемника.

Согласно российской Конституции, президент не может занимать свою должность более двух сроков подряд. Поэтому Путину придется уйти в 2024 году. Но даже такая далекая перспектива пугает элиты. Опросы показывают, что гражданская поддержка российского автократа упала. Его партия «Единая Россия» стала настолько непопулярной, что на региональных выборах в прошлом году много ее кандидатов решили баллотироваться как «независимые». Экономика продолжает страдать от стагнации.

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В такой среде российские чиновники на всех уровнях начинают задавать вопрос, способен ли Путин гарантировать институциональную и социальную стабильность, а также их личную безопасность, как прежде. Если нет, инсценировка выборов может стать роскошью, которую режим больше не сможет себе позволить.

Не трудно заметить, как Путин и его окружение допускают вторую ошибку, которая привела к падению других постсоветских лидеров. Они тоже прибегают к грубости и безнаказанности. На протяжении двух десятилетий президент выступал как единственный защитник так называемых «силовиков» России, считая их прикрытие частью своей работы. Два неуклюжих агента ГРУ разоблачили себя при неудачной попытке отравить перебежчика в Великобритании? Не имеет значения. Президент их прикрывает. Лидер Чечни Рамзан Кадыров убил известного оппозиционера Бориса Немцова прямо перед Кремлем в 2015 году? Президент тоже отвергает это, как что-то неважное.

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Сегодня, однако, эта стратегия помогать и укреплять государственную бюрократию любой ценой может обернуться против самого Путина. Его подчиненные могут почувствовать самоуверенность, о которой он пожалеет. Пока Путин держит свои планы (если они у него есть) в тайне, другие принимают собственные решения. Именно поэтому последние исследования «путинизма» публикуются под лозунгом: «Каждый сам за себя». Это формула нестабильности, которая ставит Путина в одном шаге от массового недовольства и восстания. Для этого хватит одной жестокой ошибки, которую он кинется покрывать.

Если в Кремле каждый будет играть сам за себя, это заставит Путина столкнуться с жестокой реальностью. Он теперь тоже сам за себя.