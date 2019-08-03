В Москве на акции протеста задержали почти 400 человек

Среди задержанных - по меньшей мере шестеро журналистов.

В центре Москвы силовики на акции протеста против отказа зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу задержали почти 400 человек.

Как сообщает "Настоящее время", протесты проходят в формате прогулки: люди переходят с бульвара на бульвар, за ними ходят ОМОН и Росгвардия.

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Отмечается, что среди задержанных - член Совета по правам человека, глава Комитета по вопросам противодействия пыток Игорь Каляпин. Среди попавших в автозаки - по меньшей мере шестеро журналистов.

На незарегистрированного кандидата Любовь Соболь составили протокол о нарушении участником правил публичного мероприятия. Ее везут в Щербинський районный суд.

Как сообщал УНИАН, на многочисленном митинге в поддержку независимых кандидатов в Московскую гордуму, который прошел 27 июля, полиция задержала более тысячи человек. В результате ОМОН разогнал акцию протеста.