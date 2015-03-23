В молдовской Гагаузии выбрали пророссийского губернатора
Избиратели автономного образования Молдовы Гагаузии поддержали на выборах губернатора края Ирину Влах, известную своими пророссийскими взглядами.
Об этом сообщила ЦИК региона. Влах, которая шла на выборы как независимый кандидат, получила 51% голосов избирателей. Ее ближайший конкурент - Николай Дудогло, бывший мэр столицы Гагаузии - Комрате, получил 19 процентов голосов, пишет Радио Свобода.
Действующий глава Гагаузии Михаил Формузал уже поздравил Влах с победой
До сих пор Влах была депутатом парламента, отныне, по законам Молдовы, глава Гагаузии становится членом молдавского правительства.
Читайте также98% гагаузов Молдовы проголосовали на референдуме за Таможенный союзГагаузия - регион, населенный в основном этническими гагаузами, имеет экономическую самостоятельность, но с молдавской полицией, школами и судами.
В прошлом году Гагаузия на референдуме отказалась от интеграции в ЕС и выбрала курс на сближение с Россией.
Молдовские чиновники на прошлой неделе запретили журналистам российского телевидения освещать выборы в Гагаузии.