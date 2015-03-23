В молдовской Гагаузии выбрали пророссийского губернатора

Об этом сообщила ЦИК региона. Влах, которая шла на выборы как независимый кандидат, получила 51% голосов избирателей. Ее ближайший конкурент - Николай Дудогло, бывший мэр столицы Гагаузии - Комрате, получил 19 процентов голосов, пишет Радио Свобода.

Действующий глава Гагаузии Михаил Формузал уже поздравил Влах с победой

До сих пор Влах была депутатом парламента, отныне, по законам Молдовы, глава Гагаузии становится членом молдавского правительства.

Читайте также98% гагаузов Молдовы проголосовали на референдуме за Таможенный союзГагаузия - регион, населенный в основном этническими гагаузами, имеет экономическую самостоятельность, но с молдавской полицией, школами и судами.

В прошлом году Гагаузия на референдуме отказалась от интеграции в ЕС и выбрала курс на сближение с Россией.

Молдовские чиновники на прошлой неделе запретили журналистам российского телевидения освещать выборы в Гагаузии.