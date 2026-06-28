28 июня в нашей стране есть как государственный, так и церковный праздник.

Дата двадцать восьмого июня является чрезвычайно важной для Украины - в нашей стране отмечается большой государственный праздник сегодня. Не менее значимым этот день оказался и для православных верующих. А на планете проводится вкусное событие, объединяющее сладкоежек.

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Какой сегодня праздник у православных

Целителя Павла Коринфского чествуют 28 июня православные христиане, что перешли на современный стиль. У святого просят исцеления болезней, помощи в операциях и быстрого восстановления после травм.

У сторонников старого календаря проводится праздник в память о митрополите Михаиле Киевском. Ему молятся люди, что оказались в сложной, безвыходной жизненной ситуации.

Какой сегодня праздник в мире

Международный день молочного шоколада - отличный повод для сладкоежек насладиться любимым десертом. В честь события проводятся выставки, дегустации и распродажи необычных шоколадных изделий.

Есть и другие международные праздники сегодня - День пирсинга, День социального бизнеса, День севиче и День деревянного дома.

Какой сегодня праздник в Украине

28 июня наступает День Конституции Украины, главнейшего закона нашей страны. Он был утвержден Верховной Радой ровно тридцать лет назад. Данный государственный праздник предусматривает дополнительный день отдыха, который переносится на понедельник 29 числа. Однако во время действия военного положения работодатели не обязаны давать выходной сотрудникам.

Ещё один праздник сегодня в Украине - День детских и молодежных организаций, что проходит в последнее июньское воскресенье. Он установлен, чтобы подчеркнуть важную роль детских объединений в культурно-патриотическом воспитании подрастающего поколения.

Какой сегодня праздник в народе

Приметы позволяли древним людям сделать предположение о будущей погоде и даже об урожайности растений:

если наступила жара, то задержится ещё минимум на 5 недель;

с утра воздух душный - к грозе;

если на поле много пчел, то пшеница хорошо уродит;

кукушки и соловьи замолчали - будет ранняя осень.

Наши предки проводили этот день за работой в огороде и сбором целебных трав. 28 июня рвали крапиву, готовили из неё супы и салаты, а также заготавливали на зиму. Девушки мыли волосы крапивным отваром. Ужалиться крапивой считалось счастливой приметой - такой человек будет здоровым. Также удачный сегодня праздник для рыбалки.

Что нельзя делать сегодня

Давние верования не рекомендуют заниматься никаким видом рукоделия. В противном случае изделия получатся неудачными, а у человека могут разболеться руки. Также праздник 28 июня не подходит для решения финансовых вопросов, заключения сделок и дорогостоящих приобретений.

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