Россия атаковала Киев в ночь на 28 июня: есть пострадавшие

Зафиксированы пожары в Дарницком районе.

Российские оккупанты атаковали Киев в ночь на 28 июня. Около 2 часов ночи была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения с севера. Вскоре Воздушные Силы ВСУ сообщили о том, что на столицу летят ракеты.

"Будьте в укрытиях к отбою тревоги! Враг атакует столицу баллистическими ракетами", - писал начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.

Мэр Киева Виталий Кличко написал лишь о том, что в Киеве работают силы ПВО. Повторные взрывы прогремели около 2:30 ночи.

Видео дня

"Прошу не распространять какие-либо фото и видеоматериалы, связанные с работой ПВО, последствиями вражеских ударов и тому подобным. Кроме того, напоминание для новостных телеграм-каналов, которые на этом зарабатывают: за публикацию соответствующих материалов предусмотрена реальная уголовная ответственность", - подчеркнул Тимур Ткаченко.

Впоследствии он также заявил в Telegram, что в результате атаки в Дарницком районе по нескольким адресам вспыхнули пожары, в том числе у жилого дома. По другому адресу возгорание произошло на СТО, горит ещё одно нежилое здание. Пострадало два человека.

Россия продолжает атаковать Украину

В ночь на 28 июня оккупанты также нанесли ракетные удары по Харькову. Мєр города Игорь Терехов сообщил о попадании в Основянском районе.

Ранее УНИАН сообщал, что недавно Россия атаковала Одесскую область. Из-за вражеской атаки тогда без света остался город Вилково, который также называют "Украинской Венецией".

Вас также могут заинтересовать новости: