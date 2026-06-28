Последнее полнолуние июня может стать хорошим временем для самоанализа и пересмотра собственных планов.

В конце июня на небе взойдет полнолуние, которое в астрологии связано с подведением итогов, переоценкой целей и анализом собственных достижений. Астролог Ольга Ходарева рассказала в комментарии УНИАН, чем можно заняться в полнолуние и на какие сферы жизни стоит обратить внимание в этот период.

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Когда будет полнолуние в июне 2026 года – с чем оно связано

Как отметила эксперт, в североамериканских традициях существует своя система названий полнолуний, хотя они и не всегда имеют отношение к профессиональной астрологии. Поэтому, учитывая, когда полнолуние в этом месяце, его можно назвать "Оленьим полнолунием", что отсылает к периоду, когда у оленей якобы начинается активный рост рогов.

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Однако с астрологической точки зрения правильнее говорить именно о полнолунии в знаке Козерога, и максимальной яркости оно достигнет 30 июня в 2:57 по киевскому времени.

Что нужно делать в полнолуние

Эксперт пояснила, что полнолуние в Козероге в первую очередь коснется профессиональной сферы, карьерных целей и оценки собственных результатов:

"Это полнолуние будет связано с карьерой, жизненными целями, результатами, статусом и авторитетом".

Также, по ее словам, именно это полнолуние считается одним из самых благоприятных для решения рабочих вопросов, трезвого анализа ситуации и наведения порядка в профессиональной деятельности. Причем этот период особенно связан с самодисциплиной, ответственностью и умением реалистично оценивать собственные возможности.

В связи с этим астролог порекомендовала использовать ночь полнолуния для подведения итогов первого полугодия 2026 года. По ее мнению, время полнолуния хорошо подходит для анализа достижений, пересмотра целей и отказа от того, что уже утратило актуальность:

"Это время хорошо подходит для анализа пройденного пути и оценки собственных результатов за последние шесть месяцев".

Кроме того, она посоветовала уделить больше внимания своему внутреннему состоянию: побыть наедине с собой, провести время в тишине, прогуляться или помедитировать. Также полезным может быть ведение дневника и фиксация собственных мыслей и выводов. По словам астролога, энергия этой полной луны больше способствует спокойному самоанализу, чем эмоциональным проявлениям.

Что можно и чего нельзя делать в полнолуние – советы и предостережения

В то же время эксперт упомянула также о том, чего нельзя делать в полнолуние. В частности, она не рекомендовала бы устраивать эмоциональные выяснения отношений, принимать импульсивные решения, перегружать себя работой или вступать в конфликт с руководством:

"Не нужно каких-то эмоциональных выяснений отношений или импульсивных решений, потому что это будет очень неблагоприятно".

Когда полнолуние достигнет максимума, астролог посоветовала обратить особое внимание на личные отношения. Поскольку знак Козерога связан с темой границ и пределов, в партнерстве могут особенно остро проявиться вопросы личного пространства, контроля и распределения ответственности.

По словам специалиста, в этот период партнеры могут задуматься над тем, кто принимает основные решения в отношениях, кто больше вкладывается в союз и на чем он в целом держится. Также могут проявиться накопившиеся обиды или усталость, которые ранее оставались без должного внимания.

В то же время это полнолуние может стать хорошим моментом для спокойного и честного разговора о будущем отношений:

"Следует заглянуть немного в будущее, на перспективу союза: есть ли в отношениях развитие, насколько они способны пройти через кризис, насколько партнеры могут положиться друг на друга".

Иными словами, по мнению астролога, этот день может создать энергию для честного разговора о перспективах союза и его дальнейшем развитии.

Что делать в полнолуние разным знакам Зодиака – астропрогноз

Далее эксперт рассказала, как полнолуние может по-разному влиять на разные знаки Зодиака.

Овен

Для Овнов это может быть период, связанный с работой, профессиональными целями и направлением развития. Могут возникнуть ситуации, которые потребуют принятия определенных решений или переоценки собственных планов.

Телец

У Тельцов на первый план могут выйти вопросы путешествий, документов, обучения и расширения собственных возможностей. Этот период может помочь понять, в каком направлении они на самом деле движутся.

Близнецы

Для Близнецов акцент будет сделан на финансах, долгах, совместных ресурсах и материальных вопросах. То, что раньше было непонятным, может наконец проясниться или обрести логическое завершение.

Рак

У Раков главной темой станет сфера отношений. Полнолуние может показать реальное состояние партнерства: насколько взаимоотношения сбалансированы, что в них работает хорошо, а что требует внимания.

Лев

Львам стоит обратить внимание на здоровье, рабочие процессы и повседневные обязанности. Возможно, возникнет необходимость навести порядок в своём режиме, привычках и общей организации жизни.

Дева

Для Дев этот период может стать важным в вопросах творчества, любви и детей. Могут проявиться ситуации, которые давно назревали, но не получали развития.

Весы

У Весов основное внимание будет сосредоточено на доме, семье и вопросах недвижимости. Возможны важные решения, касающиеся семьи, или завершение бытовых дел, которые давно требовали внимания.

Скорпион

Скорпионам полнолуние может принести акцент на документах, обучении, общении и ближайшем окружении. В этот период может поступить важная информация или состояться разговор, который что-то изменит.

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Стрелец

Для Стрельцов главными темами станут деньги, ресурсы и ощущение стабильности. Этот период может показать, на чём на самом деле держится их финансовая и личная безопасность.

Козерог

Для Козерогов это полнолуние может оказаться особенно значимым. Оно может принести завершение определенных личных процессов, важные решения или внутренние перемены.

Водолей

У Водолеев могут активнее проявиться эмоции, которые раньше оставались скрытыми. Возможно ощущение психологического напряжения или завершение определенного внутреннего этапа.

Рыбы

Для Рыб внимание будет сосредоточено на друзьях, командах и будущих планах. Могут измениться взгляды на совместные проекты или появиться новое видение дальнейших целей.

В итоге, зная, когда ближайшее полнолуние в 2026 году, вы сможете лучше подготовиться к этому периоду и провести его с максимальной пользой для себя.

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