Курс валют в Украине 28 июня: какая цена доллара и евро в обменниках сегодня

За евро закрепился статус главной валюты для спекуляций.

Уходящая неделя не была спокойной на валютном рынке как в мире, так и в Украине. Главной причиной колебаний будет геополитика.

Аналитик Алексей Козырев ожидает, что в воскресенье, 28 июня, в большинстве обменников будет находиться в пределах: прием - 44,50-44,75 грн. и продажа - 44,95-45,30 грн. При этом он считает, что курс евро сегодня будет в пределах: прием - 50,90-51,35 грн. и продажа - 51,40-51,80 грн.

По его словам, за счет широкого спреда курс евро в разных обменниках будут находится в широком диапазоне, что сохранит за евро статус главной валюты для спекуляций.

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"Часть обменников могут скорректировать коридоры покупки/продажи валюты еще на плюс-минус 3−5 копеек по доллару и на 5−10 копеек по евро в зависимости от своих индивидуальных задач", - уточнил эксперт.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 29 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,86 гривни за доллар. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,13 грн за один евро.

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 44,84/44,88 грн/долл., а к евро – 51,15/51,18 грн/евро.

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