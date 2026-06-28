Сегодня украинцы вспоминают знаменательный для нашей страны день 28 июня 1996 года.

"Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава", - именно этими словами начинается украинская Конституция. Сегодня, 28 июня, главный документ государства отмечает 30-летний юбилей. В честь праздника украинцы вспоминают, какими сложными вызовами сопровождался процесс принятия Основного закона, а также делятся поздравлениями с родными.

Что такое День Конституции - история праздника и интересные факты

Конституция - это глевнейший свод правил страны с наивысшей юридической силой, которому не может противоречить ни один другой закон. В истории нашего государства было несколько таких документов. Первым из них считается Конституция Филлипа Орлика 1710 года, в которой особенное место занимали права запорожских казаков. Второй - Конституция Центральной Рады УНР 1918 года. Оба свода правил полноценно так и не вступили в силу.

После обретения независимости в 1991 году Украине нужен был новый Главный закон. Однако его принятие затянулось аж до 1996 года из-за политической борьбы во власти: коммунисты и национал-демократы долго не могли прийти к компромиссу. Первые хотели сохранить советскую государственную модель и сделать русский язык вторым официальным, а вторые стремились создать сильную президентскую республику. В эти 5 лет государство жило по измененной конституции УССР.

Видео дня

28 июня 1996 года стало той самой знаменательной датой, когда День Конституции в Украине наконец появился, поскольку Основной закон все же был принят. Радостной новости предшествовали целые сутки ожесточенных дебатов. 27 числа депутаты закрылись в Верховной Раде и на протяжении 23 часов обсуждали каждую статью. Эти события получили название "Конституционная ночь". Её финал наступил 28 числа в 9:18 - Конституция была официально принята большинством голосов парламента.

Интересно, что о том, когда День Конституции стоит отмечать, говорится в самом документе: эта дата закрепляется 161 статьей. Сегодняшний праздник - отличный повод поздравить близких и отправить им открытку.

Поздравления и картинки с Днем Конституции Украины

Поздравляю с праздником! Пусть в Украине вскоре воцарится мир и появится новый праздник - День победы! Желаю нашей стране процветания, порядка и небывалого экономического роста. А каждому гражданину - крепкого здоровья и выполнения всего задуманного!

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С Днем Конституции Украины тебя! Мирного неба, крепкого здоровья, светлого и счастливого будущего в любимой стране. Желаю тебе быть достойным представителем государства и гордиться своей Родиной.

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Поздравляю с Днем Конституции! Пусть по всей Украине воцарятся мир, благополучие и согласие между людьми. И пусть в каждой семье будет достаток и гармония. Желаю нам всем единства - только когда украинцы объединяются, могут преодолеть любые трудности.

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Поздравляю с праздником! Хочется пожелать всем украинцам счастья, долгих лет жизни, достатка, мира и выполнения всего задуманного. Пусть каждый человек чувствует себя свободным и защищенным, а также ответстенным за будущее нашей Родины!

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