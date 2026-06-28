28 июня по новому церковному календарю православные вспоминают преподобного Павла - святого целителя VII века, которого почитают за помощь больным и дар исцеления.
В этот день верующие обращаются к нему с молитвами о здоровье и поддержке.
Рассказываем о традициях дня, народных приметах, а также какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю.
- Какой церковный праздник сегодня в новом календаре
- Какой сегодня церковный праздник по старому стилю
- Традиции дня, что сегодня нельзя делать
- Народные приметы о погоде 28 июня
- У кого именины 28 июня
Какой церковный праздник сегодня в новом календаре
Преподобный Павел жил в VII веке в греческом городе Коринф. С юных лет он избрал монашеский путь и ушел в монастырь, где со временем стал известен как подвижник и пример смирения.
Однажды святого несправедливо оклеветали: в обитель пришла женщина с младенцем и заявила, что Павел - отец этого ребенка. Не оправдываясь, монах принял обвинение и начал заботиться о малыше, как о собственном. Но другие монахи усомнились в его поведении и поставили под вопрос его монашеский обет.
Тогда Павел предложил спросить у самого ребенка, кто его отец. К удивлению присутствующих, младенец указал на кузнеца. После этого случая имя Павла стало ассоциироваться с чудесами, а сам он, по преданию, получил дар исцеления и прославился как целитель.
Какой сегодня церковный праздник по старому стилю
Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарю - 28 июня почитают святителя Михаила, митрополита Киевского.
Традиции дня, что сегодня нельзя делать
К преподобному Павлу Коринфскому обращаются с молитвами об исцелении от болезней - как телесных, так и душевных. Также у святого просят помощи в преодолении жизненных испытаний и укреплении веры.
В народной традиции день получил название Крапивное заговенье и считался особым временем накануне Петрова дня. С ним связано множество обычаев, связанных с крапивой, которой издавна приписывали целебные и защитные свойства.
Считалось, что в этот день крапива обладает особой силой, поэтому ее старались собирать именно сейчас: молодые листья использовали для приготовления настоев, отваров, супов и выпечки, а само растение применяли и в быту. По поверьям, блюда из крапивы могли укрепить здоровье и защитить от болезней.
Существовало и поверье, что крапиву нужно собирать голыми руками - после этого могли исчезнуть боли в суставах. Из растения также делали отвары для укрепления волос и улучшения состояния кожи.
Крапиву наделяли не только лечебными, но и защитными свойствами. Ее использовали как оберег от сглаза и нечистой силы: вешали у входа в дом, а крапивными вениками выметали жилище, "очищая" его от негатива.
Хорошей приметой в этот день считалась найденная монета - она сулила удачу и достаток.
Сегодня также завершается Петров пост.
По народным приметам в этот день не рекомендовалось заниматься рукоделием, ремонтом и бытовыми делами - это к лишним хлопотам и неприятностям. Также старались не вступать в конфликты с близкими, особенно с супругами, поскольку даже небольшая ссора могла надолго нарушить мир в семье.
Особое внимание уделяли финансовым вопросам: в этот день не советовали отдавать долги, брать в долг, а также заключать сделки.
Церковь в этот день, как и всегда, призывает избегать злобы, зависти, сплетен, клеветы, жадности и уныния – все это разрушает душу и недопустимо для христианина.
Народные приметы о погоде 28 июня
В этот день по природным наблюдениям судили о погоде и будущих сезонах:
- после дождя появилась радуга - погода улучшится;
- поднялась вода в реках - к сильному ненастью;
- на клене появилась роса - к скорым дождям;
- кукушка перестала куковать - к ранней зиме;
- с деревьев листья опадают - осень будет ранней.
Также обращают внимание на поведение птиц: если воробьи дерутся - будет засуха, а если сороки и вороны держатся возле дома - приближается дождь.
У кого именины 28 июня
28 июня именины отмечают Иван, Павел.
Люди, рожденные сегодня, обладают спокойной внутренней силой и устойчивым характером. Они не склонны к резким поступкам и умеют сохранять равновесие даже в сложных обстоятельствах.
Также они внимательные супруги и ответственные отцы. На таких людей можно опереться: они не подводят в трудную минуту, сохраняют верность и не поддаются зависти к чужому успеху.
Читайте также, какой сегодня праздник отмечают в Украине и мире.