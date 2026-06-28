В народе православный праздник сегодня называют Крапивное заговенье.

28 июня по новому церковному календарю православные вспоминают преподобного Павла - святого целителя VII века, которого почитают за помощь больным и дар исцеления.

В этот день верующие обращаются к нему с молитвами о здоровье и поддержке.

Рассказываем о традициях дня, народных приметах, а также какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю.

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Какой церковный праздник сегодня в новом календаре

Преподобный Павел жил в VII веке в греческом городе Коринф. С юных лет он избрал монашеский путь и ушел в монастырь, где со временем стал известен как подвижник и пример смирения.

Однажды святого несправедливо оклеветали: в обитель пришла женщина с младенцем и заявила, что Павел - отец этого ребенка. Не оправдываясь, монах принял обвинение и начал заботиться о малыше, как о собственном. Но другие монахи усомнились в его поведении и поставили под вопрос его монашеский обет.

Тогда Павел предложил спросить у самого ребенка, кто его отец. К удивлению присутствующих, младенец указал на кузнеца. После этого случая имя Павла стало ассоциироваться с чудесами, а сам он, по преданию, получил дар исцеления и прославился как целитель.

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарю - 28 июня почитают святителя Михаила, митрополита Киевского.

Традиции дня, что сегодня нельзя делать

К преподобному Павлу Коринфскому обращаются с молитвами об исцелении от болезней - как телесных, так и душевных. Также у святого просят помощи в преодолении жизненных испытаний и укреплении веры.

В народной традиции день получил название Крапивное заговенье и считался особым временем накануне Петрова дня. С ним связано множество обычаев, связанных с крапивой, которой издавна приписывали целебные и защитные свойства.

Считалось, что в этот день крапива обладает особой силой, поэтому ее старались собирать именно сейчас: молодые листья использовали для приготовления настоев, отваров, супов и выпечки, а само растение применяли и в быту. По поверьям, блюда из крапивы могли укрепить здоровье и защитить от болезней.

Существовало и поверье, что крапиву нужно собирать голыми руками - после этого могли исчезнуть боли в суставах. Из растения также делали отвары для укрепления волос и улучшения состояния кожи.

Крапиву наделяли не только лечебными, но и защитными свойствами. Ее использовали как оберег от сглаза и нечистой силы: вешали у входа в дом, а крапивными вениками выметали жилище, "очищая" его от негатива.

Хорошей приметой в этот день считалась найденная монета - она сулила удачу и достаток.

Сегодня также завершается Петров пост.

По народным приметам в этот день не рекомендовалось заниматься рукоделием, ремонтом и бытовыми делами - это к лишним хлопотам и неприятностям. Также старались не вступать в конфликты с близкими, особенно с супругами, поскольку даже небольшая ссора могла надолго нарушить мир в семье.

Особое внимание уделяли финансовым вопросам: в этот день не советовали отдавать долги, брать в долг, а также заключать сделки.

Церковь в этот день, как и всегда, призывает избегать злобы, зависти, сплетен, клеветы, жадности и уныния – все это разрушает душу и недопустимо для христианина.

Народные приметы о погоде 28 июня

В этот день по природным наблюдениям судили о погоде и будущих сезонах:

после дождя появилась радуга - погода улучшится;

поднялась вода в реках - к сильному ненастью;

на клене появилась роса - к скорым дождям;

кукушка перестала куковать - к ранней зиме;

с деревьев листья опадают - осень будет ранней.

Также обращают внимание на поведение птиц: если воробьи дерутся - будет засуха, а если сороки и вороны держатся возле дома - приближается дождь.

У кого именины 28 июня

28 июня именины отмечают Иван, Павел.

Люди, рожденные сегодня, обладают спокойной внутренней силой и устойчивым характером. Они не склонны к резким поступкам и умеют сохранять равновесие даже в сложных обстоятельствах.

Также они внимательные супруги и ответственные отцы. На таких людей можно опереться: они не подводят в трудную минуту, сохраняют верность и не поддаются зависти к чужому успеху.

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