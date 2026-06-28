28 июня Украину раскалит до +36° (карта)

Практически по всей стране будет ясно и безоблачно.

Последнее воскресенье июня в Украине будет очень жарким. Температура 28 июня заметно поднимется по всей стране. В большинстве областей будет +30°...+35°, на западе - до +36°. Только на востоке ожидается более щадящая температура. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Жарче всего сегодня будет в западных областях. Тут ожидается ясная и безоблачная погода, поэтому ни одно облачно не защитит от палящего солнца. Температура днем поднимется до +33°...+36° и ни намека на осадки.

На севере страны температура будет неоднородной. В Сумской области ожидаются терпимые +26°...+29°, в Черниговской - до +31°, а на Киевщине и Житомирщине разогреет до +33°...+35°.

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Самая низкая температура сегодня будет на востоке Украины. Тут столбики термометров днем покажут +26°...+29°. Переменная облачность.

В центральных областях воскресенье тоже будет очень жарким. В течение дня воздух тут раскалит до +29°...+34°.

На юге Украины 28 июня неделя завершится ясной безоблачной погодой с температурой до +33°. Без осадков.

Какой сегодня праздник, приметы погоды

28 июня - День Конституции Украины, а в церковном календаре - начало Петрова поста. По приметам, если на небе появились перистые облака, то в ближайшие дни будет дождь.

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