Принц Уильям и Кейт Миддлтон празднуют восьмую годовщину своей свадьбы

Кенсингтонский дворец поздравил супругов с годовщиной.

Королевская чета принца Уильяма и Кейт Миддлтон, которые недавно отпраздновали год своему младшему сыну Луи, сегодня, 29 апреля, отмечают восьмую годовщину со дня свадьбы.

Герцоги Кембриджские поженились в 2011 году.

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По этому поводу на официальной странице Кейт Миддлтон и принца Уильяма в Instagram появилось сообщение.

"8 лет назад. Спасибо за прекрасные сообщения на годовщину свадьбы герцога и герцогини Кембриджских", - говорится в послании Кенсингтонского дворца.

Также дворец опубликовал несколько снимков со свадьбы Кейт и Уильяма, а также фото двух принцев, где в свое время Гарри поддерживал старшего брата в самый важный для него день. Однако, королевский обозреватель заявил, что Кейт Миддлтон и принц Уильям свою восьмую годовщину свадьбы отметят в тесном семейном кругу с детьми.

Со времени роскошной свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон прошло уже 8 лет, а это событие до сих пор вызывает восторг у общественности. Тогда за королевской церемонией наблюдал весь мир, а свадебное платье герцогини Кембриджской стало топ-трендом на много лет.

Напомним, королевская чета воспитывает троих детей, 5-летнего Джорджа, который уже посещает школу, 3-летнюю Шарлотту и годовалого Луи.