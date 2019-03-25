В центре Минска в День воли прошли массовые задержания

Всего речь идет о 12 задержанных. К концу дня всех их отпустили.

В центре Минска, где в понедельник, 25 марта, отмечается День воли, приуроченный к 101-й годовщине образования Белорусской Народной Республики (БНР), прошли массовые задержания политиков, активистов и деятелей искусства.

Об этом передают корреспонденты DW.

По их данным, в районе Октябрьской площади под стражу были взяты временно исполняющий обязанности председателя Объединенной гражданской партии (ОГП) Николай Козлов и сопредседатель "Белорусской христианской демократии" (БХД) Виталий Рымашевский. Политики планировали возложить цветы к зданию, где в 1918 году была принята уставная грамота о создании независимой БНР.

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Кроме того, задержана оппозиционная активистка Алена Толстая, которая в знак протеста против политики властей приковала себя цепью к столбу на Октябрьской площади.

Позднее на Комсомольской улице, где должен был состояться импровизированный концерт и которую превратили в пешеходную зону, задержали четырех музыкантов - Лявона Вольского, Дмитрия Войтюшкевича, Павела Аракеляна и Игоря Ворошкевича.

По данным правозащитника Сергея Сыса из центра "Весна", всего речь идет о 12 задержанных. К концу дня всех задержанных отпустили. По словам политиков, на них не составляли протоколы о правонарушениях, а только протоколы о задержании и проведении профилактических бесед.

В субботу, 23 марта, праздничные мероприятия по случаю Дня воли прошли в целом ряде белорусских городов, включая Могилев и Гродно. В последнем состоялся митинг, в котором приняла участие популярная белорусская рок-группа "Крама", а также исполнители Вольский и Войтюшевич.

Напомним, Белорусская Народная Республика была провозглашена в 1918 году группой деятелей национального движения Беларуси. Как самостоятельное государство она просуществовала до 1919 года. Впоследствии правительство БНР было вынуждено эмигрировать.