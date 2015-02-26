Der Spiegel: Путин сосредоточил внимание на Республике Молдова

Об этом пишет Кено Версек в своей статье «Путин сосредоточил внимание на Республике Молдова», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel.

20 января этого года трое евродепутатов летали в Кишинев, столицу Республики Молдова. Среди них был и вестфальский христианский демократ Эльмар Брок, председатель комитета по иностранным делам и один из самых влиятельных парламентариев ЕС. Миссия трио: помочь встать на ноги проевропейскому правительству большинства в небольшой бывшей советской республике. От их усилий мало что осталось. Теперь даже НАТО предупреждает о российской агрессии в маленькой стране.

Верховный Главнокомандующий НАТО Филипп Бридлав сказал в среду перед Комитетом по обороне Палаты представителей США, что Россия проводит в «Молдове и других местах широкую информационную кампанию».

Солдаты и запасы оружия Москвы по-прежнему присутствуют в Приднестровье, на границе с Украиной, несмотря на заключенное в 1999 году соглашение об отводе. Этих солдат Россия использует сейчас, чтобы «удержать Молдову от сближения с Западом», предупреждает Бридлав.

Во время выборов 30 ноября 2014 года три так называемых проевропейских партии получили слабое большинство в Молдове. Но Либеральная партия вышла из переговоров о создании коалиции: она не смогла бы реализовать свои требования судебной реформы и борьбы с коррупцией. Три партии в то же время сошлись на том, что независимый поддерживаемый ЕС генеральный прокурор должен навести порядок в квази-мафиозных экономических и финансовых структурах страны. «Тем не менее», говорит Брок, - «уже тогда у меня было предчувствие, что олигархи этого не хотят».

На прошлой неделе, Либерально-демократическая партия и Демократическая партия сформировали правительство меньшинства при поддержке коммунистов. Премьер-министром стал Кирилл Габурич, 38-летний бизнесмен и бывший менеджер телекоммуникационных компаний в Республике Молдова и Азербайджане.

Большинство независимых наблюдателей в стране уверены: это правительство свернет Республику Молдова с ее предыдущего проевропейского курса реформ и вернет к сближению с Россией.

«Правового государства в Республике Молдова до сих пор не существует», говорит политолог Оазу Нантой. «Большая опасность сейчас в том, что сближение с ЕС и конституционные реформы будут всего лишь обманом. Это именно то, чего хочет достичь Путин».

Москва оказывает давление с помощью поставок газа

На самом деле, Россия уже более четверти века участвует в определении судьбы маленькой страны:

Республика Молдова, независима с 1991 года, стала практически полностью зависеть от поставок российских энергоносителей, особенно от российского газа. Молдавская государственная газовая компания «Молдовагаз» наполовину принадлежит российской компании «Газпром».

Россия является основным рынком сбыта молдавской сельскохозяйственной продукции, кроме того сотни тысяч молдавских гастарбайтеров работают в России. Их денежные переводы составляют значительную часть валового социального продукта Молдовы.

В Приднестровье на востоке Молдовы, где в течение 25 лет царствуют поддерживаемые Москвой сепаратисты, Россия также разместила около 2000 солдат и обширный арсенал оружия, который не отводит, несмотря на соглашение 1999 года.

Всякий раз, когда страна с тремя с половиной миллионами жителей в последние годы восставала против российского влияния, Москва оказывала давление. В основном, с помощью газа, и, все чаще, санкций на импорт. В сентябре 2013 года, когда стало возможным Восточное партнерство в ЕС для Молдавской Республики, Россия прекратила импорт вина и коньяка, якобы из-за плохого качества. Санкции были ужесточены и распространились на фрукты, когда летом 2014 года Молдова заключила Соглашение об ассоциации с ЕС.

Олигархи не заинтересованы в сближении с ЕС

Россия контролирует и финансирует также часть политических партий в стране. Особенно актуально это, прежде всего, для «Партии социалистов», ответвления коммунистов, которая на выборах в ноябре стала самой сильной парламентской партией и требует вступления в Евразийский экономический союз. Лидер социалистов Игорь Додон известен, прежде всего, политическими выступлениями в Москве, и гораздо меньше как депутат Кишиневского парламента.

Из-за своих скрытых деловых связей с Россией молдавские олигархи также не заинтересованы в процессе евроинтеграции. Воплощение этой элиты – бизнесмен Влад Плахотнюк, 49 лет, серый кардинал Демократической партии и один из главных «кукловодов» Молдавской Республики. Предположительно, свое состояние в несколько сотен миллионов долларов он «сколотил», в частности, с помощью так называемых рейдерских атак на молдавские банки и страховые компании. За термином скрыто хищение акций в компаниях, которые были легализованы с помощью коррумпированных судей и должностных лиц.

Плахотнюк, вероятно, также отмывал деньги для российских банков, поэтому Интерпол временно вел против него расследование. «В Республике Молдова существует государство в государстве, а правила устанавливаются кланами для кланов», прокомментировала эту ситуацию молдавская журналистка Наталья Морарь.

Формально проевропейское правительство

Нового главу правительства Габурича наблюдатели считают всего лишь марионеткой олигархов. Формально, Габурич выступает за продолжение проевропейского курса, но на самом деле, его правительство стремится, прежде всего, все согласовывать с Россией. В своих первых комментариях Габурич избегал критики действий России в Украине и вежливо призвал сепаратистов в его собственной стране к «конструктивному диалогу».

Поскольку Россия в настоящее время создает новую угрозу в Молдавской Республике: В автономном регионе гагаузского меньшинства на юге страны в марте предстоят выборы губернатора - там политические лидеры уже давно угрожают отделением и присоединением к России. В результате этого, страна окончательно развалится, а Приднестровье уже давно ищет способ войти в состав России.

Означает ли это, что восточное партнерство в ЕС для Республики Молдова отменяется? «Ни в коем случае», говорит Эльмар Брок. «Если мы сейчас заявим, что все провалилось, то бросим Республику Молдова России в руки, тогда Путин победит, а мы этого, разумеется, не хотим».