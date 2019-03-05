Mitsubishi ASX, Skoda Kamiq и Kia Niro: самые ожидаемые премьеры Женевского автосалона-2019 (видео, фоторепортаж)

За несколько дней открывается 89-й международный автосалон в Женеве. Компании со всего мира готовятся продемонстрировать свои новинки в автомобильной индустрии.

Считанные дни остались до открытия 89-го международного автосалона в Женеве, Одной из наиболее значимых выставок автомобильной индустрии. Компании со всего мира готовятся продемонстрировать свои новинки, концепт-кары и технологии. Остановимся на самых ожидаемых премьерах.

Mitsubishi ASX

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Кроссовер в статусе рестайлингового изменился до неузнаваемости. Покупателям предложат версию с 2.0-литровым бензиновым агрегатом. Авто способно работать с 5-ступенчатой «механикой» или с вариатором с шестью виртуальными ступенями.

Renault Clio

Хэтчбек Renault Clio – наиболее востребованная модель во Франции и вторая по популярности во всей Европе. Хэтчбек стал более технологичным и получил новые моторы. Базовым мотором новинки станет 0,9-литровый турбированный бензиновый силовой агрегат.

Skoda Kamiq

Skoda Kamiq – еще один интересный автомобиль, который может добраться и до Украины. В моторную гамму Kamiq вошли: бензиновый 1,0 и 1,5 литра и 1,6-литровый турбодизель. Коробки передач: 5 - и 6-ступенчатая «механика», а также возможен вариант 7-ступенчатый «робот» DSG.

Kia Niro

Niro оснащается только гибридными или полностью электрическими силовыми установками. Гибридный Kia Niro обладает установкой на основе 1,6-литрового двигателя. В зависимости от версии в паре к нему идет электромотор мощностью 44 к.с. или 61 к.с.

SsangYong Korando

Автомобиль выглядит современно и стильно с замысловатыми гранями на боковых панелях кузова. В моторную гамму войдут 1,6-литровый турбодизель и 1,5-литровая бензиновая силовая установка.