Die Welt: Спецслужбы ГДР защищали убийц концлагеря в Освенциме

Социалистический режим под опекой СССР укрывал нацистских преступников, а не судил их.

22 мая 1944 года 37-летний доброволец СС в концлагере «Аушвиц» Пауль Ридель подписал так называемую «расписку об обязательстве». В пункте №2 документа указано: «Я обязываюсь хранить в полной тайне все мероприятия, которые были проведены во время эвакуации евреев, в том числе от моих товарищей».

А следующий пункт требовал от подписанта использовать «все личные качества и возможности работоспособности для быстрого и немедленного выполнения этих мероприятий». Многочисленные солдаты СС, которые совершали преступления в «Аушвице», подписали такие расписки, пишет Die Welt.

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Например, рядом с Риделем подобный документ подписали эсэсовцы Август Билеш и Оскар Зибенайхер. В мае и июне нацистские лагеря смерти вступили в наиболее жестокий и кровавый темп своей «работы». В период с 18 мая до 11 июня 1944 года силы СС вывезли в Аушвиц 437 тысяч венгерских евреев, из которых 320-370 тысяч были уничтожены в газовых камерах сразу же после прибытия. В лагере смерти не хватало рук. Поэтому комендатура «Аушвица» вызвала для совершения массовых убийств всех доступных бойцов СС. Ридель, Зибенайхер и Билеш проводили отбор и массовое уничтожение заключенных. До того они выполняли и другие задачи в лагере смерти. Но с этого момента они были напрямую причастны к воплощению Холокоста.

Но после 1945 года трое бывших эсэсовцев смогли спокойно жить в социалистическом ГДР. Девятый отдел «Штази», который отвечал за расследование нацистских преступлений, вел против них дела. Но социалистический режим так их и не наказал. В частности, Билеш смог избежать наказания, потому что согласился стать шпионом «Штази». Все эти детали укрывательства преступников Холокоста в ГДР задокументировал немецкий историк Генри Ляйде.

Он утверждает, что в социалистической Германии единственным критерием, который был решающим в вопросе обвинений, был ли преступник готов безусловно подчиняться коммунистической власти.

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Правда, если преступления были слишком жестокими, чтобы на них закрывать глаза, в «Штази» все же реагировали. К примеру, так произошло в случае с Гансом Анхальтом. После 1945 года он спокойно жил в Тюрингии и работал трактористом. Лишь в 1951 году власти ГДР впервые обратили внимание на то, что, будучи солдатом СС, Анхальт «выбивал узникам золотые зубы» в Аушвице. Но еще 10 лет нацистского преступника не трогали. Против него выдвинули обвинения только в октябре 1961-го.

«Во время моей службы в концлагере Аушвиц я не совершал преступлений. По крайней мере, я не считаю, что расстрел, убийство, избиения и издевательства над заключенными концлагеря Аушвиц – это преступления», - утверждал Анхальт на допросе 21 августа 1963 года.

Его приговорили к пожизненному заключению. Но в ГДР дело против него рассматривалось очень тихо и конфиденциально. Причина в том, что социалистический режим как раз вел масштабную пропаганду против ФРГ, выставляя демократический запад как «фашистское» государство. Тот факт, что на социалистическом востоке жили преступники «Аушвица», был не на руку режиму. Всего за период с 1949 до 1990 года в ГДР было вынесено 15 приговоров против преступников лагеря смерти. В двух случаях были исполнены смертные приговоры, трех бывших нацистов приговорили к пожизненному заключению, а остальные были помилованы.