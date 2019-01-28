EUObserver: Германия хватается за «Северный поток-2» из-за планов отказаться от угля

Берлин оправдывает увеличение зависимости от российского газа желанием позаботиться об экологии, но на самом деле все может закончиться не хорошо как для энергетической безопасности, так и для окружающей среды.

Германия собирается постепенно закрыть все свои тепловые электростанции, работающие на угле. Специальная комиссия в своем отчете отметила, что стране нужно выполнить этот план до 2038 года.

«Мы сможем. Это исторический шаг», - сказал председатель комиссии Рональд Пофалла. Хоть план отказа от угля для Германии, состоящий из 336 страниц, еще требует одобрения правительства, было бы странно, если бы вдруг в Берлине от него отказались, пишет EUObserver.

Комиссия была создана по распоряжению канцлера Ангелы Меркель в прошлом году. Она состоит из представителей различных заинтересованных групп: среди 28 ее членов представители различных направлений промышленности, активисты по защите окружающей среды, правительственные чиновники и общественные активисты. В 2018 году 22,5% немецкой электроэнергии были выработаны и ТЭЦ с использованием бурого угля, 12,8% - с использованием антрацита. Таким образом, производство целой трети электроэнергии в стране сопровождается сжиганием наиболее вредоносного вида ископаемого топлива. Поэтому план постепенного отказа от угля – это большой шаг для Германии в процессе сокращения выбросов углекислого газа, который в стране находился в состоянии стагнации на протяжении последних лет.

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Сложность еще и в том, что Германия уже начала процесс отказа от ядерной энергетики, которая, несмотря на все беспокойство, относительно чистый источник энергии, если говорить о выбросах парниковых газов. Значительная часть немецкой электроэнергии происходит от ветровых и солнечных станций. Но эти технологии еще не достигли такого уровня развития, чтобы делать необходимые запасы на периоды, когда нет ни ветра, ни солнца. Поэтому странам, которые переходят на новые экологически чистые системы, нужны запасные источники энергии. И для Германии такой альтернативой был уголь. Издание пишет, что, учитывая все обстоятельства, кажется, что Берлин собирается заменить его газом из России.

«У нас очень сложная проблема. В частности, в том, что почти единственные источники энергии, которые могут гарантировать базовое обеспечение – это антрацит и бурый уголь», - сказала Меркель во время своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Эти ее слова дали намек на то, как Меркель собирается соединить свои политические вызова: постепенный отказ от угля и скандальное построение проекта «Северный поток-2». Собственно, новая российская «труба» строится для того, чтобы «Газпром» смог значительно увеличить поставки газа напрямую в Германию. Несколько союзников в ЕС и США твердо выступают против этого проекта. Поскольку он отрежет Украину от системы поставок и одновременно сделает Европу более зависимой от российского газа. В это время, Берлин оправдывает трубопровод несмотря на то, что в Еврокомиссии были очень серьезные оговорки в отношении него. Активистам по защите окружающей среды тоже не очень нравится российский газ. Его использование хоть и сопровождается меньшими выбросами углекислого газа в атмосферу, чем в случае с углем, но он все равно ископаемое топливо, которое ухудшает проблему климатических изменений.

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«Думаю, будет справедливо признать, что если мы собираемся постепенно отказаться от угля и ядерной энергетики, нам понадобится больше природного газа», - сказала Меркель в Давосе, добавив, что в течение следующих нескольких десятилетий «газ будет играть важную роль».

В свою очередь, существуют также страхи, что правительство Германии просто «экспортирует» свои выбросы СО2. То есть вместо того, чтобы самостоятельно сжигать уголь и генерировать электричество, Берлин просто начнет импортировать больше энергии, производимой на ТЭЦ в других странах. В частности, в мюнхенском Институте экономических исследований раскритиковали план комиссии относительно отказа от угля указав на рекомендацию увеличить импорт электроэнергии из Польши и Чехии.