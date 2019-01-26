В Германии решили отказаться от угольной энергетики до 2038 года

Этот отказ в случае его реализации будет стоить ФРГ 40 миллиардов евро.

До конца 2038 года Германия должна отказаться от использования угля для производства электроэнергии.

Такое решение утром в субботу, 26 января, приняла созданная правительством комиссия по вопросам угля во время заседания, которое продолжалось почти 21 час, сообщает DW со ссылкой на агентство dpa. При этом в 2032 году предлагается проверить, возможно ли перенести срок отказа от угольной энергогенерации на 2035 год.

Читайте такжеПервый в мире поезд на водороде выполнил свой тестовый рейс в Германии

Этот отказ в случае его реализации будет стоить ФРГ 40 миллиардов евро, которые в течение 20 лет должны получить из федерального бюджета земли, где добывается уголь (Бранденбург, Северный Рейн-Вестфалия, Саксония, Саксония-Ангальт). Сейчас угольные теплоэлектростанции имеют в Германии общую мощность 12,5 гигаватт и производят примерно треть всей электроэнергии страны.

Напомним, что Германия уже приняла решение отказаться к 2022 году от атомной энергетики. Но для того, чтобы страна могла выполнить национальные и международные цели по защите климата, ФРГ должна ускорить переход на экологически чистую электроэнергию. К 2050 году выбросы двуокиси углерода в стране должны составлять 80-95 процентов от показателей 1990 года.

Как сообщал УНИАН, Испания опубликовала план полного перехода на "зеленую" энергетику до 2050 года.